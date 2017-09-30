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Установлены личности жертв "амурского стрелка"
Офицеру Егору Увкину, который погиб на полигоне в Белогорске, было 28 лет, у него остались жена и ребенок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Он выпускник Кемеровского высшего командного училища. Погибли также военнослужащие 1997 годов рождения — Матвей Берников и Андрей Озеров.
Ранее сообщалось, что стрелявший в сослуживцев и сбежавший с оружием с полигона в Амурской области военнослужащий был застрелен при задержании.
Накануне на полигоне военнослужащий открыл стрельбу из автомата по сослуживцам, убив трех человек. Еще двое военных были госпитализированы с ранениями. Стрелявший скрылся с полигона с автоматом и патронами. Нападение совершил уроженец Дагестана ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения, призванный недавно на срочную военную службу в Нижневартовске.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Одна из версий произошедшего — нервный срыв.
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