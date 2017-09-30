Ситуация вокруг референдума о независимости Каталонии — пример первой в мире интернет-войны. С таким заявлением выступил основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

По его словам, жители и власти Каталонии используют Сеть для организации референдума, который запланирован на 1 октября. При этом испанская разведка проводит информационные атаки, парализует телекоммуникационные сети, оккупирует здания связи и подвергает цензуре сотни сайтов и интернет-протоколов.

Ситуация в Каталонии стала самым масштабным конфликтом на Западе между людьми и государством с момента падения Берлинской стены, написал Ассанж в своем Twitter. Он призвал всех сторонников WikiLeaks помочь разоблачить и практики и методы, которые используются для незаконного цензурирования прессы, избирателей и правительства Каталонии.