Маликов рассказал о «конфликте» с Николаевым

Об этом сообщает агентство «Дни.ру».

Причиной конфликта между музыкантами стала публикация Маликова, размещённая в одной из социальных сетей.

В посте музыкант выражает недовольство тем, что знаменитости поздравляют друг друга с днём рождения в сети, а не лично.

Не люблю, когда звезды здесь друг друга поздравляют, как-то не айс все эти няши-маняши…Ведь все… https://t.co/ZRGUccQfVH

— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 28 сентября 2017 г.

Николаев прокомментировал заявление артиста, отметив, что понял намёк.

«Намёк понял. Извини, что поздравил. Дело было в январе.

Вот я, например, выложил фрагмент из «Старых песен о главном», где мы с тобой снимались, потому что это милые приятные воспоминания, и по телефону их не очень передашь. Ещё раз извини, что поздравил. Удачи!» — отметил композитор.

Позже он добавил, что пост Маликова отличный, а реакция подписчиков не заставит себя ждать.

В беседе с агентством Маликов рассказал, что дружит с Николаевым и надеется на то, что произошедшее не отразится на товарищеских отношениях артистов.

«Мне кажется, что каждый человек имеет право на своё мнение. Я его просто высказал. У Игоря оно другое, и он его тоже изложил. Мы дружим, и я надеюсь, что наши отношения от этого не пострадают. Хотелось бы верить, что это не личная обида», — заявил певец.

Ранее сообщалось, что Маликов, который был ведущим Всероссийского открытого урока «Россия, устремлённая в будущее», в начале мероприятия заявил, что организаторы мероприятия ждут от российской молодёжи лайков и хотят «хайпа».