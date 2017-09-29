Барановская пристыдила Урганта

Барановская отметила, что «не обиделась, а расстроилась». По ее словам, множество людей спрашивают, где можно купить ее книгу, «эти вопросы сыплются сотнями в директе, других социальных сетях, в личной переписке». «В продаже экземпляры книги действительно давно уже закончились, весь тираж распродан, и получается, что Ваня сжег практически последний экземпляр! Как не стыдно, Иван Андреевич?!» — возмутилась она, пояснив, что люди не могут купить ее книги, а он их «жжет, да еще и на глазах у всей страны».

При этом Барановская отметила, что своим поступком Ургант «поставил жирную точку в истории ее колебаний». Телеведущая сомневалась, стоит ли писать продолжение книги, но теперь она решила обязательно сделать это.

По мнению Барановской, Ургант — один из лучших телеведущих страны, «когда дело касается юмора». «Мне нравятся Ванины шутки, и шутка с моей книгой тоже понравилась», — подчеркнула она.

Во время одного из выпусков шоу «Вечерний Ургант» сам ведущий, а также Александр Цекало и актер Александр Петров показательно "сожгли" книгу Барановской и некоторые другие произведения, написанные российскими знаменитостями. В «костер» попала и книга Ольги Бузовой «Цена счастья».

В своей книге «Все к лучшему» Барановская, среди прочего, рассказывает о своей жизни с Андреем Аршавиным. Футболист в течение девяти лет состоял в гражданском браке с Барановской, у них трое общих детей. Рассталась пара в 2012 году.