

Актер Алексей опубликовал в YouTube ответ звезде Голливуда Моргану Фримену заявившему , что США находятся в состоянии войны из-за «вмешательства России» в президентские выборы.



В комедийном шоу «Хайповости» Панин заявил, что основной угрозой для населения России является компания Apple , ее продукция и президент Тима Кук

«Представьте себе сюжет фильма: маленький мальчик родился и вырос в Америке, стал геем, обиделся на мир натуралов, устроился работать в Apple и теперь производит самые популярные в мире телефоны, чтобы уничтожить Россию и семейные ценности», — рассказал Панин (осторожно, присутствует ненормативная лексика — прим. ВЗГЛЯД).

