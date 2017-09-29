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Панин ответил роликом выступившему против России Фримену
Актер Алексей опубликовал в YouTube ответ звезде Голливуда Моргану Фримену, заявившему, что США находятся в состоянии войны из-за «вмешательства России» в президентские выборы.
В комедийном шоу «Хайповости» Панин заявил, что основной угрозой для населения России является компания Apple, ее продукция и президент Тима Кук.
«Представьте себе сюжет фильма: маленький мальчик родился и вырос в Америке, стал геем, обиделся на мир натуралов, устроился работать в Apple и теперь производит самые популярные в мире телефоны, чтобы уничтожить Россию и семейные ценности», — рассказал Панин (осторожно, присутствует ненормативная лексика — прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, ранее американский актер Морган Фримен, известный своим спокойным глубоким голосом и мастерством рассказчика, снялся в пропагандистском видеоролике так называемого Комитета по расследованию против России (CIR).
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