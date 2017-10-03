Поклонская связала трагедию в Вегасе с «Матильдой»

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская обнаружила связь между терактом в американском Лас-Вегасе и фильмом Алексея Учителя «Матильда». Об этом она написала в своем Facebook.

По мнению депутата, теракт произошел из-за попустительства органов, которые должны следить за безопасностью. То же самое сейчас происходит с «Матильдой», считает Поклонская.

По ее словам, уже больше полугода «конкретные люди» распространяют листовки с угрозами о терактах (поджогах кинотеатров и взрывах) из-за «Матильды».

«…И ни одного документа реагирования, направленного на недопущение и предупреждение преступлений, не сделано по причине, указанной в ответах прокуратуры на мои запросы — отсутствия общественно опасных последствий», — заявила она.

Уголовные дела были возбуждены только после выдачи прокатного удостоверения фильму, который «провоцирует к экстремизму и терроризму людей радикально настроенных», после полугода молчания, взрыва кинотеатра и сгоревших машин, сетует Поклонская.

Свое сообщение депутат завершила вопросом, неужели «исторический блокбастер» «Матильда», «разжигающий ненависть и провоцирующий к преступлениям», оправдывает угрозу жизни людей, которую несут радикалы.

Ранее Наталья Поклонская обнаружила связь между «Матильдой» и банкротством авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Фильм «Матильда» выходит в прокат 26 октября. Он вызвал общественный резонанс. Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм и призвала отозвать выданное ему прокатное удостоверение. По мнению депутата, картина оскорбляет чувства верующих.

1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из окна 32-го этажа отеля Mandalay Bay по гостям проходившего через дорогу музыкального фестиваля. В течение 10 минут Пэддок выпустил по людям сотни пуль. По последним данным, он убил 59 человек, ранил — более 500.