

Депутаты Госдумы 28 сентября посмотрели фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда", нашумевшая кинокартина всем им понравилась.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава думского комитета по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин.



По его словам, ему и его коллегам по нижней палате парламента лента понравилась, и все они стали относится к личности Николая II "лучше, чем раньше".



Его первый заместитель по комитету актриса Елена Драпеко отметила, что претензии депутата ГД Натальи Поклонской к "Матильде" необоснованны. Драпеко считает, что в фильме последний российский император показан живым человеком, который преодолевает искушение и выбирает гражданскую ответственность, свою страну. Она также отметила прекрасную музыку в картине, замечательные костюмы, хорошую актерскую игру.



В свою очередь, заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов после просмотра заявил, что кино позволило взглянуть на Николая II другими глазами, испытать чувство сострадания и сочувствия.





Фильм не оскорбляет память о Николае Втором, считает заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов. Он подчеркнул, что кино должны увидеть как можно больше человек в России. "Чем больше людей посмотрит, тем быстрее это "мракобесие" вокруг этого фильма развеется, и люди поймут, что ничего плохого в фильме нет ", — заявил парламентарий.

Однако среди представителей Госдумы есть и те, кто не разделяет мнение посмотревших "Матильду". Например, руководитель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов, который картину не смотрел, заявил, что фильм "построен на неправде, вымысле, возможном для художественного фильма, не имеет никакого отношения к историческим событиям".



По словам Гаврилова печально то, что канва сюжета носит дурной вкус.



Режиссер Алексей Учитель признался, что ждал неоднозначной реакции, но, судя по аплодисментам после просмотра фильма "депутаты у нас разные бывают". Он оценил общее впечатление парламентариев, как сверхблагоприятное.



При этом он не считает, что данный просмотр поставит точку в фильме "Матильде", поскольку противники ленты из числа депутатов "будут идти до конца".





Учитель полагает, что борьба с фильмом , это борьба с государством, которое выдало ленте прокатное удостоверение, то есть, признало, что картина не нарушает законов России.

Показ "Матильды" для депутатов проходил 28 сентября в закрытом режиме в кинозале столичного ГУМа, для обеспечения безопасности были предприняты усиленные меры.