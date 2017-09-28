ИГ отчиталось о гибели и пленении российских солдат в Сирии



Информационное агентство «Амак», подконтрольное террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), заявило о гибели одного российского солдата и пленении еще двух в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщается в Telegram-канале Directorate 4, который занимается анализом деятельности террористов.

Указывается, что россиянин погиб в ходе боев за поселок Шуля, который в результате был занят боевиками ИГ.





Официальных комментариев Минобороны России по данному поводу пока не поступало.



24 сентября в Минобороны сообщили, что в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела со стороны террористов погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов , возглавлявший группу российских военных советников. В оборонном ведомстве уточнили, что обстрел велся боевиками ИГ.

21 сентября сообщалось, что Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии. Министерство обороны России заявило, что в течение недели город будет освобожден от боевиков окончательно.