"Для меня честь принять у себя президента Испании Марианору Джоя. Спасибо, что поддерживаете наши усилия, направленные на изоляцию жестокого северокорейского режима", — говорится в сообщении главы Белого дома в Twitter.



It was an honor to welcome President @MarianoraJoy of Spain. Thank you for standing w/ us in our efforts to isolate the brutal #NoKo regime. pic.twitter.com/43U4T34JgF— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 сентября 2017 г.





На совместной пресс-конференции Трамп также называл испанского премьера "господин президент". На видеозаписи (с 1:00) видно, как американский лидер представляет журналистам Рахоя, читая подготовленный текст с такой интонацией, будто впервые его видит. Когда Трамп называет Рахоя "президентом", тот резко поворачивается и смотрит на него с недоумением. Журналисты же называли Рахоя премьером, но Трамп не обратил на это внимания.







Однако в социальных сетях на Трампа обрушилась волна критики.

Официально должность Рахоя по-испански называется Presidente del Gobierno, что дословно переводится как "президент правительства". Однако это не означает, что Рахоя можно называть "президентом". Не исключено, что в путанице виноваты сотрудники Белого дома. Анонсируя пресс-конференцию в Twitter, администрация президента тоже назвала испанского премьера "президентом". Не сразу заметили ошибку и в Washington Post.Однако в социальных сетях на Трампа обрушилась волна критики.

trump kept calling Mariano Rajoy the President of Spain. He is Prime Minister. That is also unprecedented or in trump's words unpresidented— Shirley Little (@ShirleyLittle51) 27 сентября 2017 г.

"Трамп неоднократно назвал Мариано Рахоя "президентом Испании". Он премьер. Это беспрецедентно. Или, как сказал бы Трамп, беспрезидентно", — шутит ShirleyLittle51.



Folks. I think Trump doesn't know that Spain is a constitutional monarchy and Mariano Rajoy is Prime Minister. https://t.co/5KDNyjcE6X— Natalie G. Borden (@NatalieGBorden) 27 сентября 2017 г.

​"Друзья. Мне кажется, Трамп не в курсе, что Испания — это конституционная монархия", — пишет NatalieGBorden.

