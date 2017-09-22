Олег Тиньков публично извинился перед всеми блогерами

В видеобращении Тиньков опроверг свою причастность к давлению на блогеров и отметил, что «никогда никого не уполномочивал ни к кому ходить, ни в какие двери стучать, ничего ломать», и «такие методы не использует».



«Я никогда не просил кого-то привлечь к ответственности или заблокировать какой-то ресурс или чье-то высказывание обо мне лично или о моем бизнесе. Я сам могу потроллить и нормально отношусь к тому, что люди могут троллить меня и говорить про меня гадости», — говорится в комментарии Тинькова к собственному видео.





По его словам, он старается «законно защитить себя от клеветы и оскорблений», а в ролике «Немагии» были оскорбления его семьи, а не только самого Тинькова. Также предприниматель признал, что у него были «скоропалительные замечания» по поводу некоторых блгеров, и что он «любит и поддерживает блогеров».

«Я люблю блогеров. Я их поддерживаю. Я сам им являюсь и считаю, что видеоблогеры очень полезны для общества, если они не занимаются клеветой, оскорблениями, передергиваниями и накрутками. Если я какого-то видеоблогера лично обидел или оскорбил, приношу извинения», — отметил Тиньков в видео.





Тиньков, однако, потребовал, чтобы извинились и перед ним , так как есть «проблема клеветы и оскорбления». По его словам, YouTube находится в поле российских законов, и на площадке действует уголовная и административная ответственность «за слова».

В конце видео Тиньков также пожаловался на то, что его называют олигархом.



«Олигарх — это тот, кто заработал деньги благодаря власти. Я не участвовал ни в одной приватизации, я не имел ни одного государственного контракта и не встретил ни одного губернатора в своей жизни, не занимался [с ними] бизнесом. Какой же я олигарх? Я предприниматель. Нас всего-то 10 в России таких, кто с нуля построил свой бизнес», — отметил Тиньков.



В комментарии к видео Тиньков повторил, что готов отозвать иск в случае извинений авторов «Немагии».