Главные события у вас в почте
В сети опубликовано обращение Моргана Фримана с критикой России
Американский актёр Морган Фриман снялся в политическом видео, в котором призвал президента США Дональда Трампа рассказать о «вмешательстве» России в президентские выборы в 2016 году.
Как сообщает в материале Breitbart, видео снято в рамках инициативы режиссёра Роба Райнера и старшего редактора The Atlantic Дэвида Фрума под названием «Комитет по расследованию против России.
»Нужно, чтобы наш президент напрямую обратился к нам и открыл всю правду. Нужно, чтобы он сел за стол в Овальном кабинете и сказал: «Дорогие американцы, во время последних выборов, мы подверглись атаке со стороны российского правительства. Я призвал конгресс и наши спецслужбы сделать всё возможное для проведения тщательного расследования, что понять, что же произошло на самом деле», — отмечается Фриман.
По словам актёра, «свободный мир рассчитывает» на лидерство США.
«На протяжении 241 года для всего мира наша демократия была сияющим примером того, к чему мы все можем стремиться. Мы в долгу перед теми храбрецам, которые сражались и погибали ради защиты нашей великой страны и спасения демократии», — добавил он.
Фриман подчеркнул, что ради будущих «поколений мы должны продолжать эту борьбу».
Ранее американские конгрессмены Анна Эшу, Майкл Дойл и Фрэн Пэллон призвали главу Федеральной комиссии по связи Аджита Пая провести расследование «вмешательства» радио Sputnik в выборы в США.
Оставить комментарий