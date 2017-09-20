В сети опубликовано обращение Моргана Фримана с критикой России



Американский актёр Морган Фриман снялся в политическом видео, в котором призвал президента США Дональда Трампа рассказать о «вмешательстве» России в президентские выборы в 2016 году.



Как сообщает в материале Breitbart, видео снято в рамках инициативы режиссёра Роба Райнера и старшего редактора The Atlantic Дэвида Фрума под названием «Комитет по расследованию против России.

»Нужно, чтобы наш президент напрямую обратился к нам и открыл всю правду. Нужно, чтобы он сел за стол в Овальном кабинете и сказал: «Дорогие американцы, во время последних выборов, мы подверглись атаке со стороны российского правительства . Я призвал конгресс и наши спецслужбы сделать всё возможное для проведения тщательного расследования, что понять, что же произошло на самом деле», — отмечается Фриман.

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По словам актёра, «свободный мир рассчитывает» на лидерство США.



«На протяжении 241 года для всего мира наша демократия была сияющим примером того, к чему мы все можем стремиться. Мы в долгу перед теми храбрецам, которые сражались и погибали ради защиты нашей великой страны и спасения демократии», — добавил он.



Фриман подчеркнул, что ради будущих «поколений мы должны продолжать эту борьбу».

