Тысячи автомобилей застряли на Керченской переправе из-за шторма

Более 2,7 тысячи автомобилей и пассажирских автобусов скопилось на Керченской паромной переправе, которая приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщила ТАСС представительница пресс-службы «Морской дирекции» — оператора переправы.



«Со стороны Крыма в очереди 590 легковых автомобилей, 120 грузовиков и 44 автобуса. Со стороны Кубани — 315 легковых, 220 грузовых автомобилей и 79 автобусов. На накопительных площадках в Керчи находится 691 грузовой автомобиль, в Славянске-на-Кубани — 645», — рассказала собеседница агентства.



По ее словам, «Морская дирекция» просит автомобилистов воздержаться от прибытия к паромной переправе до 29 сентября, поскольку погода до этой даты не улучшится.



О неблагоприятных погодных условиях сообщалось заранее, подчеркнули в дирекции.



Ранее сообщалось, что с вечера понедельника Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шторма и сильного ветра, который достигает 27 м/с.