«Между небом и землей»: группа «Банд’Эрос» рассказала о причинах смерти экс-солистки
Друзья! Сегодня утром ушла из жизни наша бывшая солистка Рада. Она была одним из основателей группы (вместе с нашей Натальей и музыкальным продюсером А. Дуловым.) Рада несколько дней находилась между небом и землей, пребывая в коме. Мы все держали кулаки за нее, но, к сожалению, врачи оказались бессильны. Рада покинула группу в начале 2008 года, но мы продолжали поддерживать теплые дружеские отношения, она участвовала в делах группы. Рада обладала невероятным количеством позитивной энергии и умела в хорошем смысле ‘заражать’ ей всех окружающих. Она была одним из самых жизнелюбивых, весёлых и отзывчивых людей, которых мы знали. Все это произошло так неожиданно, для нас это страшный удар и невосполнимая потеря. Мы до сих пор не можем поверить в то, что это произошло на самом деле. После ухода из группы Рада занималась кино. Она была одним из создателей фильма «Танцующий в пустыне» — выступила продюсером с российской стороны. Также в процессе создания другие международные кинопроекты, в которых она принимала активное участие, в том числе художественный фильм об исчезающей панде — с участием мировых звезд. Еще так много собиралась сделать и делала… Помним. Любим. Скорбим… Радка, ты всегда будешь среди нас. И мы всегда с тобой…
Публикация от группа "Банд'Эрос" (@banderosmusic)