«Между небом и землей»: группа «Банд’Эрос» рассказала о причинах смерти экс-солистки

Участники группы «Банд’Эрос» рассказали о последних днях скончавшейся 14 сентября экс-солистки Рады Змихновской. Пост опубликован на странице группы в Instagram.

По словам участников группы, Змихновская «несколько дней находилась между небом и землей, пребывая в коме… но, к сожалению, врачи оказались бессильны».

Причиной смерти певицы стал геморрагический инсульт. Змихновская поехала в Калифорнию в гости к подруге, там у нее произошло внутримозговое кровоизлияние. Несколько дней артистка провела в коме, врачи не смогли ее спасти.

Ранее пресс-служба группы «Банд’Эрос» связала внезапное кровоизлияние в мозг Рады Змихновской с недавними вспышками на Солнце.