Заворотнюк оказалась в центре Барселоны в момент теракта



Анастасия Заворотнюк опубликовала видео из Барселоны, где произошёл теракт. Актриса выразила соболезнования пострадавшим и их родственникам. Артистка поделилась роликом с места событий в своём аккаунте в Instagram.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Авг 17 2017 в 10:51 PDT

«Страшно в очередной раз понять, что для кого-то человеческая жизнь ничего не стоит. Больно осознавать, что снова люди стали жертвами этой бессмысленной жестокости. Глубокие соболезнования пострадавшим и их близким», — подписала видео Заворотнюк.



Актриса находится в Барселоне в гостях у своей подруги. Заворотнюк в момент теракта находилась в апартаментах по счастливой случайности. В одном из трёх опубликованных видео актриса говорит, что пытается покинуть Барселону на машине, но не может этого сделать из-за огромной пробки на дорогах. Заторы на шоссе образовались в связи с полицейской операцией по поимке террористов.





17 августа в Барселоне фургон въехал в толпу прохожих на улице Рамбла. В результате теракта погибли 13 человек, 80 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России организация «Исламское государство» . Белый Fiat врезался в толпу, когда пешеходы переходили улицу на зелёный свет светофора. Фургон проехал 530 метров по пешеходной зоне и столкнулся с киоском. Водитель покинул автомобиль. Позднее ряд СМИ сообщали, что двое вооружённых боевиков захватили заложников в турецком ресторане Rey de Estambul. В полиции заявили, что задержали предполагаемого террориста Дрисса Укабира. О террористе известно, что он родом из французского Марселя, проживает в испанском муниципалитете Риполь. В ресторане у него не было сообщников.



Позднее полицейские застрелили второго предполагаемого террориста. Перестрелка произошла в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн в 10 километрах от Барселоны. Несколькими часами ранее боевик наехал на белом Ford Focus на трёх сотрудников правоохранительных органов , проскочив полицейский контроль на улице Диагональ. Автомобиль двигался из города. О состоянии здоровья пострадавших сотрудников полиции не сообщается.

В Барселоне перекрыты станции метро и движение транспорта в районе происшествия. Второй автомобиль, арендованный сообщниками террористов, был обнаружен в 70 километрах от Барселоны в городе Вик.