Тимати подозревают в автохамстве в Шереметьево

В Сеть выложили видео, на котором по территории международного аэропорта Шереметьево в Москве ездят два черных автомобиля Gelandewagen. Видео в своем Instagram выложила majorka_777 . Девушка называет себя «золотой молодежью столицы».

Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) Авг 12 2017 в 6:50 PDT

«Скоро во всех Новостях. Нормально так двигается @timatiofficial отмечаем все его в коментах», — сообщается в описании к видео. На нем иномарки грубо нарушают ПДД, заезжают на тротуар, пересекают пешеходные зоны.

Как сообщают пользователи соцсетей, действительно не исключено, что автомобили принадлежат рэперу Тимати . Знаю его номера, обе машины его», — пишет автор паблика majorka_777.

Однако, возможно, что это Gelandewage одного из участников проекта Black Star Mafia.

Подобные видео периодически появляются в Сети. Их нередко вкладывают сами нарушители, бравируя тем, как лихо он нарушают правила.