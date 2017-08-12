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Тимати подозревают в автохамстве в Шереметьево
В Сеть выложили видео, на котором по территории международного аэропорта Шереметьево в Москве ездят два черных автомобиля Gelandewagen. Видео в своем Instagram выложила majorka_777. Девушка называет себя «золотой молодежью столицы».
«Скоро во всех Новостях. Нормально так двигается @timatiofficial отмечаем все его в коментах», — сообщается в описании к видео. На нем иномарки грубо нарушают ПДД, заезжают на тротуар, пересекают пешеходные зоны.
Как сообщают пользователи соцсетей, действительно не исключено, что автомобили принадлежат рэперу Тимати. Знаю его номера, обе машины его», — пишет автор паблика majorka_777.
Однако, возможно, что это Gelandewage одного из участников проекта Black Star Mafia.
Подобные видео периодически появляются в Сети. Их нередко вкладывают сами нарушители, бравируя тем, как лихо он нарушают правила.
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