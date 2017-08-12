Жительница Астрахани узнала на видео RT из приюта в Багдаде своего внука

По словам женщины, её дочь с мужем оказалась в иракском Мосуле, где и родила мальчика.

Известно, что отца ребёнка уже нет в живых, а мать в последний раз выходила на связь в феврале. Бабушка видела внука только на фотографиях, однако это не умаляет её уверенности в том, что на видео RT именно Равиль.

Теперь Мархаба Башировна собирает документы, чтобы подтвердить родство и вернуть мальчика домой.