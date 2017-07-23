При увольнении Спайсер украл из Белого дома холодильник

Однако на этом Спайсер не остановился. Несмотря на то, что он мог приобрести такой же мини-холодильник в супермаркете Walmart , расположенном в 1,5 км от Белого дома, всего за 60 долларов, он предпочел дождаться вечера, чтобы забрать офисный.

«Итак, мистер Спайсер дождался заката, чтобы взять дело в свои руки, когда его молодые сотрудники уйдут. Его заметил сотрудник Белого дома, когда он тащил холодильник по улице неподалеку от Белого дома после 20:00», - написал в сети один из работников администрации.