Трамп рассказал о содержании обеденной беседы с Путиным

По словам американского президента, во время ужина его супруга Мелания сидела рядом с Путиным на другом конце стола. «Я просто пошел поздороваться с Меланией, и пока я там был, я поприветствовал Путина», — сказал Трамп.



Он добавил, что разговор был недолог, «может быть, минут 15». «Просто говорил о разных вещах. На самом деле, очень интересно. Мы говорили об усыновлении», — пояснил Трамп.



Он отметил, что вопрос об усыновлении обсуждался в июне 2016 года в ходе встречи между Дональдом Трампом-младшим и гостями из России.







С 2013 года действует «закон Димы Яковлева », запрещающий усыновление американцами российских детей. Документ стал ответом на американский «акт Магнитского». Дима Яковлев погиб в июле 2008 года в городе Херндон под Вашингтоном после того, как приемный отец Майлс Харрисон на целый день оставил ребенка в закрытой машине. Суд Харрисона оправдал.