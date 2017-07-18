Отец ставшего жертвой аварии шестилетнего мальчика Роман Шимко заявил, что в момент ДТП фигурантка дела - автомобилистка Ольга Алисова - могла находиться под воздействием наркотиков. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на эфир ток-шоу на «Первом канале».

По его словам, Алисова «действительно не видела ребенка, но не только потому, что говорила по телефону», но также из-за кокаина в ее организме. «Мы собираем информацию по этим людям», - подчеркнул он.

Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль насмерть сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова. Уголовное дело против Алисовой не возбуждали в течение месяца. Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову . После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).