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Виновницу гибели "пьяного мальчика" обвинили в употреблении кокаина
Отец ставшего жертвой аварии шестилетнего мальчика Роман Шимко заявил, что в момент ДТП фигурантка дела - автомобилистка Ольга Алисова - могла находиться под воздействием наркотиков. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на эфир ток-шоу на «Первом канале».
По его словам, Алисова «действительно не видела ребенка, но не только потому, что говорила по телефону», но также из-за кокаина в ее организме. «Мы собираем информацию по этим людям», - подчеркнул он.
Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль насмерть сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова. Уголовное дело против Алисовой не возбуждали в течение месяца. Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову. После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).
Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян – в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке. В МВД пообещали провести повторную экспертизу. Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
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