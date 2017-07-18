Свадьбу за $2 млн оплатили из убыточного бизнеса

По данным издания, прибыль компаний 54-летнего Хахалева «заявлена лишь в несколько десятков тысяч рублей в год». Как отмечает издание со ссылкой на данные базы Kartoteka.ru, сейчас он владеет семью фирмами. Он якобы основал автоломбард и компанию, которая выдает микрозаймы населению. В качестве залогов по кредитам фермеры оставляют Хахалеву трактора и собственные машины.

Строительная фирма «Мирград», принадлежащая бизнемену, получила всего девять тысяч рублей прибыли по последней отчетности, отмечает издание. Микрокредитная компания «Тополь» заработала 23 тысячи за год. Финансово-строительная компания «Капитал» показала убыток в 855 тысяч. По данным Life, общая прибыль фирм Хахалева составляет 30 тысяч рублей, а общий убыток – почти два миллиона рублей.

По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки, с которым судья находится в разводе. Она отметила, что он «достаточно крупный предприниматель». В то же время судья подчеркнула, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, п

популярные артисты присутствовали на свадьбе «в качестве гостей». Эту версию подтвердил Меладзе. Он пояснил, что бывший муж судьи приходится ему двоюродным братом, поэтому он выступил бесплатно.

Резонанс вокруг свадьбы своей дочери Хахалева назвала «местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение». О каком именно решении идет речь, она не уточнила.