Певица Миансарова умирала в нищете

Бывшая кухарка рассказала о жизни Тамары Миансаровой. По словам женщины, в последние годы певица страдала от забвения и, даже когда работала на износ, получала копейки.



Люся посвятила Тамаре 15 лет жизни. Причем вначале Дороднова служила в качестве костюмера, а потом начала помогать по дому. "Когда я пришла к Тамаре, ее сыну Андрюшке было восемь лет. Красивый парень: черные длинные ресницы, волнистые волосы. А дочка Тамары Катя стала потом моей крестницей. У Тамары я занималась тем же самым, что и у Аллы с Филиппом: ездила с ней в поездки, вела хозяйство. Тамара любила, когда я готовила ей украинский борщ. Раков любила. Когда мы жили в Донецке (у Миансаровой там была двухкомнатная квартира), соседка научила меня засаливать для Тамары мойву", – рассказала Люся.



При этом женщина отметила. что у Миансаровой не было особых запросов – она была простая, добрая. "Я никогда не слышала, чтобы Тамара на кого-то кричала. Хотя жизнь у нее не была сладкой. Конечно же, она переживала, что работы в последние годы было мало. Ведь в молодости она была единственной на сцене, у кого было консерваторское образование. Работала на износ, а получала копейки", – цитирует домработницу Киркорова сайт "Комсомольская правда".



В последние годы Миансарова и Дороднова общались по телефону. "Я звонила, поздравляла с праздниками. В последний раз Тамара меня приглашала на свое 75-летие в концертном зале "Россия", – сообщила Людмила.



Напомним, что исполнительница знаменитых песен "Черный кот", "Солнечный круг" и многих других Тамара Миансарова скончалась 12 июля на 87 году жизни от воспаления легких в Первой градской больнице, куда ее госпитализировали 6 июля. Соболезнования уже выразили многие звезды эстрады.