В Москве госпитализировали Марию Аронову

По данным издания, 45-летняя Аронова находится в стационаре «одной из лучших московских клиник». На что именно актриса жаловалась врачам, Life не уточняет.

При этом сама Аронова заявила, что всего лишь проходит стандартное обследование. «Я в отпуске и прохожу ежегодное обследование, чтобы в следующем театральном сезоне радовать зрителей», - сказала она.

Мария Аронова — народная артистка России. Она известна по ролям в сериалах «Клубничка», «Солдаты» и «Восьмидесятые». Актриса сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах.