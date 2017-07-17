Крымские турбины не смогут запустить без Siemens

Россия столкнется с трудностями при запуске газовых турбин Siemens в Крыму, поскольку для этого необходима помощь производителя. Об этом сообщает Reuters

Ни одна российская компания, по данным Reuters, никогда не работала с турбиной Siemens без помощи компании. Специалисты отрасли заявили агентству, что запуск турбин без инженеров Siemens будет «жестким испытанием, чреватым техническими проблемами, большими затратами и «минным полем» в области законодательства».

Источник Reuters, близкий к проекту строительства электростанций в Крыму, сказал, что власти уже ищут людей в российском энергетическом секторе, имеющих опыт запуска турбин Siemens.

СМИ писали, что в Крым поставили газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на санкции ЕС , запрещающие европейским компаниям предоставлять Крыму энергетические технологии.

Утверждалось, что две из четырех газовых турбин модели SGT5–2000E прибыли морем в порт Севастополя с Таманского полуострова для установки на Севастопольской электростанции. По данным СМИ, всего для электростанции было произведено четыре турбины. Их якобы изготовили на заводе «Сименс Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге и доставили в Тамань по контракту с «Технопромэкспортом».

Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что компания не поставляла турбин на полуостров. Он заверил, что Siemens «соблюдает все ограничения экспортного контроля». Затем компания подала иск в Арбитражный суд Москвы против трех российских компаний — ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и ООО «Сименс технологии газовых турбин».

В Кремле заявили, что в Крыму действительно размещена технологическая продукция, связанная с энергетикой, но страной ее происхождения является Россия.