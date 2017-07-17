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Пир во время чумы. Меладзе объяснил выступление на свадьбе за $2 млн
Певец Валерий Меладзе заявил, что выступил на свадьбе дочери краснодарской судьи, так как отец девушки приходится ему двоюродным братом. Об этом пишет «Московский комсомолец».
«Лично я работал бесплатно, потому что муж [судьи] - мой родственник, двоюродный брат. Их дочка - наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть. Я, конечно, выступаю и на других свадьбах и это – часть нашей работы и нашего заработка», - подчеркнул он.
Также Меладзе добавил, что певец и депутат Иосиф Кобзон присутствовал на свадьбе в качестве гостя. По словам музыканта, Кобзон был там «недолго, но сказал тост, и это было на самом деле торжественно и красиво».
Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что на свадьбу дочери председателя административной коллегии краснодарского краевого суда Елены Хахалевой было потрачено около двух миллионов долларов. Торжество проходило в зале Galich Hall. Гостей мероприятия развлекали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.
По мнению Жорина, если не будет представлено официальных документов о том, что «расходы на свадьбу оплатили другие родственники молодоженов», «Хахалевой придется указать источник своих доходов».
По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки, с которым судья находится в разводе. Она отметила, что он «достаточно крупный предприниматель». В то же время судья подчеркнула, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе «в качестве гостей».
Из декларации Хахалевой, опубликованной на сайте суда, следует, что она заработала в 2016 году 2,6 миллиона рублей. Совет судей Краснодарского края не увидел оснований для проверки информации о дорогостоящей свадьбе.
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