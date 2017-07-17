Пир во время чумы. Меладзе объяснил выступление на свадьбе за $2 млн

«Лично я работал бесплатно, потому что муж [судьи] - мой родственник, двоюродный брат. Их дочка - наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть. Я, конечно, выступаю и на других свадьбах и это – часть нашей работы и нашего заработка», - подчеркнул он.

Также Меладзе добавил, что певец и депутат Иосиф Кобзон присутствовал на свадьбе в качестве гостя. По словам музыканта, Кобзон был там «недолго, но сказал тост, и это было на самом деле торжественно и красиво».

По мнению Жорина, если не будет представлено официальных документов о том, что «расходы на свадьбу оплатили другие родственники молодоженов», «Хахалевой придется указать источник своих доходов».

По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки, с которым судья находится в разводе. Она отметила, что он «достаточно крупный предприниматель». В то же время судья подчеркнула, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе «в качестве гостей».