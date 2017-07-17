Посольство Украины в Минске направило в МИД Белоруссии ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым", сообщает РИА "Новости"

Как рассказал представитель пресс-службы посольства, нота передана в пятницу, 14 июля, и ответа от белорусской стороны пока не было.

Ранее в минских кинотеатрах стали показывать трейлер драмы "Крым", основанной на событиях 2014 года. В российский прокат лента выйдет в сентябре.