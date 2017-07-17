Кремль: Дипсобственность России должна быть возвращена без разговоров

Кремль считает абсолютно неприемлемым выдвижение условий для возвращения российской дипломатической собственности в США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , выразив надежду на то, что Вашингтон проявит политическую мудрость.

"Считаем абсолютно неприемлемым какое-то обусловливание возвращения дипсобственности, мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул: "То, что де-факто и де-юре происходит, происходит абсолютно в нарушение международного права".

Контакты, по его словам, проходят по линии дипломатических ведомств. "Кремль как таковой, естественно, не принимает участия, хотя этот вопрос также ставился достаточно однозначно президентом Путиным в ходе беседы с президентом Трампом в Гамбурге", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Он выразил надежду на проявление Вашингтоном политической мудрости в данном вопросе.

Журналисты также спросили, какими будут шаги Москвы в случае, если сегодняшние переговоры заместителей глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Рябкова Томаса Шеннона в Вашингтоне закончатся безрезультатно. Песков рекомендовал не забегать вперед. "Ситуация достаточно чувствительная, она сложная, скажем прямо, поэтому какие-то лишние слова могут только навредить", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Рябков и Шеннон проведут встречу в Вашингтоне по накопившимся проблемным вопросам в российско-американских отношениях. Одной из ключевых тем станет вопрос о разблокировании российской дипсобственности в США.