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Кремль: Дипсобственность России должна быть возвращена без разговоров
Кремль считает абсолютно неприемлемым выдвижение условий для возвращения российской дипломатической собственности в США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив надежду на то, что Вашингтон проявит политическую мудрость.
"Считаем абсолютно неприемлемым какое-то обусловливание возвращения дипсобственности, мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров", - сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул: "То, что де-факто и де-юре происходит, происходит абсолютно в нарушение международного права".
Контакты, по его словам, проходят по линии дипломатических ведомств. "Кремль как таковой, естественно, не принимает участия, хотя этот вопрос также ставился достаточно однозначно президентом Путиным в ходе беседы с президентом Трампом в Гамбурге", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Он выразил надежду на проявление Вашингтоном политической мудрости в данном вопросе.
Журналисты также спросили, какими будут шаги Москвы в случае, если сегодняшние переговоры заместителей глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Рябкова и Томаса Шеннона в Вашингтоне закончатся безрезультатно. Песков рекомендовал не забегать вперед. "Ситуация достаточно чувствительная, она сложная, скажем прямо, поэтому какие-то лишние слова могут только навредить", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Рябков и Шеннон проведут встречу в Вашингтоне по накопившимся проблемным вопросам в российско-американских отношениях. Одной из ключевых тем станет вопрос о разблокировании российской дипсобственности в США.
Напомним, что меры против дипсобственности РФ приняла администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года. Был принят пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
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