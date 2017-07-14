Миндзрав констатировал ухудшение качества российских вакцин

Произведенные в России вакцины падают в качестве. Об этом рассказала глава департамента лекарственного обеспечения и контроля качества лекарственных средств Минздрава Елена Максимкина, передает РИА Новости

По ее словам, с каждым годом приходится отказываться от все большего числа препаратов.

«Сколько серий было забраковано вакцины АКДС, в итоге — риски по дифтерии, по коклюшу…», — заметила Максимкина. В ведомство поступает много жалоб не только на качество или на нехватку препаратов, но и на неправильные условия их хранения.

Нет проблем, по мнению чиновницы, с отечественными пневомококковыми и антигрипповыми средствами.

Максимкина подчеркивает, что Минздрав по-прежнему считает приоритетом производство вакцин для национального календаря прививок на территории страны.

В октябре 2016 года в одном из медучреждений Дальнегорска (Приморский край) девочке, которую укусила бездомная собака, не сделали прививку от бешенства, ссылаясь на отсутствие вакцины, и посоветовали сходить в церковь. Позже врача уволили.