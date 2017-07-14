Сына актера Смолкина из «Моей прекрасной няни» заподозрили в денежных махинациях



Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди которых — продюсер Владимир Смолкин, сын актера Бориса Смолкина , известного по роли дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня». Об этом в пятницу, 14 июля, информированный источник сообщил «Интерфакс»

«По версии следствия, с начала 2013 по конец 2016 года фигуранты вели незаконную банковскую деятельность, обналичив для юридических лиц через подконтрольные фирмы почти 179 миллионов рублей. Незаконный доход подозреваемых составил более 11,5 миллиона рублей», — сказал источник. Как отмечает издание, официального подтверждения информации пока нет.



Владимир Смолкин является генеральным директором зарегистрированного в Петербурге «Продюсерского центра Владимира Смолкина». По данным сайта центра, компания принимала участие в организации гастролей многих известных артистов и шоу.



