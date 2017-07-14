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Гидрометцентр объявил в субботу желтый уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр России объявил в субботу, 15 июля, желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, грозы и тумана.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Согласно опубликованным данным, в Москве и Московской области в субботу ожидается сильный ветер, гроза и туман.
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