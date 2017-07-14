Крымские турбины вынудят Siemens уйти из России

немецком концерне Siemens рассматривают возможность выйти из совместных с Россией предприятий «Сименс технологии газовых турбин» и «Интеравтоматика» после информации СМИ о поставках газовых турбин в Крым. Об этом сообщает Wirtschaftswoche со ссылкой на неназванные источники.

По данным « Интерфакса », в «Сименс технологии газовых турбин» Siemens владеет долей в 65 процентов. В «Интеравтоматике» Siemens принадлежат 45,72 процента.

При этом в самой компании RNS заявили, что информация о возможном выходе из российских предприятий является «чистой спекуляцией».

Ранее в СМИ появилась информация, что в порту Феодосии были замечены турбины, форма и размер которых «совпадают с изображениями турбин производства Siemens».

СМИ писали, что в Крым поставили газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на санкции ЕС , запрещающие европейским компаниям предоставлять Крыму энергетические технологии. Утверждалось, что две из четырех газовых турбин модели SGT5–2000E прибыли морем в порт Севастополя с Таманского полуострова для установки на Севастопольской электростанции.

Всего, как сообщало Reuters , для электростанции было произведено четыре турбины. Их якобы изготовили на заводе «Сименс Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге и доставили в Тамань по контракту с «Технопромэкспортом». Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что компания не поставляла турбин на полуостров. Он заверил, что Siemens «соблюдает все ограничения экспортного контроля».