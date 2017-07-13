К Первому каналу приняли меры за время выхода в эфир программ о Шурыгиной

Татьяна Денискина.

Протокол в отношении Первого канала составлен в связи с нарушением времени выхода в эфир нескольких выпусков программы "Пусть говорят" о несовершеннолетней Диане Шурыгиной , заявила начальник управления надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в отношении Первого канала приняты адекватные меры административного воздействия в связи с выходом в эфир нескольких выпусков "Пусть говорят" о Шурыгиной, не уточнив, о каких мерах идет речь.



"Составили протокол не за то, что рассказали о девочке, а за то, что этот сюжет вышел не в то время… Время было нарушено, установленное 436-м федеральным законом ("О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию")", — сказала Денискина во время заседания экспертно-консультативного совета в четверг.



Она сообщила, что только центральный аппарат Роскомнадзора получил более 700 обращений по поводу программ о Шурыгиной. По мнению Денискиной, такой ажиотаж вызван тем, что было создано пять передач, выходивших одна за другой.



