Нарколог посоветовала москвичам ярче одеваться и больше развлекаться этим летом



В условиях дождливого москвичам во избежание депрессий рекомендовали «добавить стимуляторов для своей сенсорной системы». Об этом рассказала директор НИИ наркологии, доктор медицинских наук Татьяна Клименко , сообщает агентство «Москва»

«Необходимо каждому человеку сделать свою жизнь более яркой. Например, как можно ярче одеваться. Я бы рекомендовала женщинам как можно больше украшений. Поставить дома как можно больше цветов, нужно сменить темные шторы на яркие. Надо насытить жизнь яркими эмоциями — в выходные не сидеть дома, а выходить в парки, кино, театры», — посоветовала она.





По словам Клименко, осенняя погода может спровоцировать у жителей региона осенние заболевания, в том числе депрессию, сообщает РИАМО