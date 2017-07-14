Россиян будут штрафовать за нарушения мигрантов

МВД РФ подготовило законопроект о штрафах для россиян за нарушения, которые допустят приглашенные ими в страну иностранцы. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что россияне должны следить за тем, чтобы их гости своевременно покидали Россию и соблюдали заявленную ими цель въезда в страну.

В случае нарушения этих требований россиян планируют штрафовать на сумму от двух до четырех тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 40-50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

Законопроект не коснется работодателей или родственников граждан СНГ. В документе идет речь только о жителях дальнего зарубежья.