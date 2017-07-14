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Россиян будут штрафовать за нарушения мигрантов
МВД РФ подготовило законопроект о штрафах для россиян за нарушения, которые допустят приглашенные ими в страну иностранцы. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Из документа следует, что россияне должны следить за тем, чтобы их гости своевременно покидали Россию и соблюдали заявленную ими цель въезда в страну.
В случае нарушения этих требований россиян планируют штрафовать на сумму от двух до четырех тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 40-50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.
Законопроект не коснется работодателей или родственников граждан СНГ. В документе идет речь только о жителях дальнего зарубежья.
В МВД заявили, что в 2016 году полицейские пресекли больше 130 тысяч нарушений, связанных с несвоевременным выездом иностранцев за пределы России или несоответствием их фактических занятий в стране заявленным.
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