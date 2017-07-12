Появилось видео задержания пьяного Шайи ЛаБафа

Задержание американского актера Шайи ЛаБафа, произошедшее 8 июля, попало на видео. Запись с нательной камеры полицейского опубликовал портал TMZ на своем YouTube-канале.

ЛаБаф потребовал у сотрудников правоохранительных органов снять с него наручники. «Я чертов американец, я плачу налоги», — заявил он.

«Твоему президенту ( Дональду Трампу — прим. «Ленты.ру» ) на тебя плевать, департаменту полиции на тебя плевать, а ты арестовываешь белых людей, которым не все равно, потому что они просят у тебя сигарету?» — обратился актер к чернокожему полицейскому.

Как сообщал Deadline 8 июля, ЛаБафа задержали поздней ночью в городе Саванна, штат Джорджия, за хулиганское поведение и пребывание в общественном месте в нетрезвом виде. Актер был отпущен под залог в размере 3,5 тысячи долларов.

ЛаБаф снялся в таких фильмах, как «Трансформеры», «Индиана Джонс и Хрустальный череп» и «Нимфоманка». Помимо этого, он неоднократно устраивал арт-перформансы.