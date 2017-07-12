От Антарктиды откололся айсберг размером с две Москвы

В Антарктиде от гигантского ледника Ларсена откололся айсберг массой примерно в триллион тонн. Об этом сообщает BBC News

Площадь айсберга составляет шесть тысяч квадратных километров. Откол от ледника произошел 10-12 июля.

Пятого июля в Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили со ссылкой на спутниковые снимки, что гигантский ледник Ларсена почти полностью откололся от Антарктиды и в ближайшие недели он превратится в огромный айсберг размером с две Москвы. В начале июля трещине, образовавшейся в леднике, оставалось преодолеть всего пять километров до достижения вод океана.

Эксперты агентства заявляли, что высота надводной части будущего айсберга составит 190 метров. Под водой будет находиться еще около 210 метров льда. Сообщалось, что он станет самым большим айсбергом, чье появление когда-либо было зафиксировано человечеством.

Ледник Ларсена, расположенный на восточном побережье полуострова Антарктический, начал распадаться еще в 1995 году.