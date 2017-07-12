НАТО готовит новые претензии к России

Страны НАТО на совместном заседании с РФ, которое состоится 13 июня, заявят о своих претензиях из-за «небезопасных действий» российских летчиков во время перехватов над Балтикой. Об этом сообщает Politico

Как отмечает издание, поведение российских пилотов «все больше сердит» Североатлантический альянс. По данным Politico, опасения НАТО возросли после серии столкновений между авиацией членов альянса и российскими самолетами в «переполненном воздушном пространстве над Балтийским морем», включая июньский инцидент, когда российский истребитель Су-27 находился в нескольких футах от разведывательного самолета США RC-135.

Представитель НАТО рассказал изданию на условиях анонимности, что действия российских пилотов «будут среди ряда вопросов, которые союзники поднимут на заседании совета Россия-НАТО в четверг». Также, по его словам, членов НАТО «злят» планы России по проведению широкомасштабных военных учений под названием «Запад».