"Меня надули": клиентка Розы Сябитовой рассказала, как работает сваха

Писательница Наталия Земская, бывшая клиентка брачного агентства Розы Сябитовой, рассказала « Комсомольской правде » о том, как потеряла свои деньги.

«Я заплатила 250 тысяч рублей - и Сябитова исчезла! К ее мобильному подходили помощники - говорили, что она на съемках... Вскоре мне пришло письмо, мол, в компании идет реорганизация. Поняла, что меня надули, и почти махнула рукой», - рассказала Земская.

Позже Сабитова написала женщине, что для нее есть жених. Писательница встретилась ним в ресторане, и этот человек оказался «безучастным и наигранным». «Отписалась в агентство, что жених никакого впечатления на меня не произвел. Ответ от Сябитовой был таким: «Что ж, Наталия, значит, умные мужчины - не ваше направление», - отметила Земская. Потом Сябитова якобы наговорила ей «гадостей». «Грамотно пыталась ввести меня в стресс, чтобы я подписала документ: мол, она выполнила все обязательства. Я по образованию юрист, <…> поняла - это мошенническая схема», - подчеркнула клиентка свахи.

Позже, по словам Земской, выяснилось, что тот жених был единственным, кого предлагали и другим клиенткам Сябитовой. Земская решила обратиться в суд. К ней присоединились еще несколько клиенток агентства. Им удалось доказать, что услуги со стороны компании не были оказаны, Земской присудили 325 тысяч рублей (сумма договора плюс компенсация морального вреда). Однако, по словам женщины, в течение двух лет она не может получить эту сумму от Сябитовой.

Адвокат Владислав Кочерин рассказал «КП», что суд обязал Сябитову выплатить клиенткам 800 тысяч рублей. «Но не смогли взыскать с «Роза-клуб» деньги: оказалось, офиса и имущества у компании нет. Судебные приставы направляли запросы в банки, в которых были открыты счета компании: на них тоже нет денег. Решение суда исполнить невозможно», - пояснил он.

Роза Сябитова – соведущая телепередачи «Давай поженимся» на «Первом канале». Собственное агентство знакомств она открыла в 1995 году.