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Путин подарил Овечкину и Шубской чайный сервиз на свадьбу
Президент России Владимир Путин подарил на свадьбу российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Анастасии Шубской чайный сервиз.
Об этом информирует Eurosport.
Отмечается, что к сервизу, состоящему из прозрачных чашек, блюдец и чайника, Путин приложил поздравительную телеграмму.
«Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», — говорится в поздравлении.
8 июля состоялась церемония бракосочетания Овечкина и Шубской.
You didn't actually think Vladdy Putin didn't send Ovechkin a wedding gift did you? #Capitals pic.twitter.com/CoLAdfLOeR— FromRussiaWithGlove (@RussiaWithGlove) 11 июля 2017 г.
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