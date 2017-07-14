Путин подарил Овечкину и Шубской чайный сервиз на свадьбу

Об этом информирует Eurosport

Отмечается, что к сервизу, состоящему из прозрачных чашек, блюдец и чайника, Путин приложил поздравительную телеграмму.

«Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», — говорится в поздравлении.

8 июля состоялась церемония бракосочетания Овечкина и Шубской.