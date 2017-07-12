У Сергея Зверева стали отказывать ноги

По словам Зверева, он «много работал», из-за чего «на нервной почве» у него стали «деревенеть и отказывать ноги». «Мои знакомые уговорили меня отдохнуть. По горящей путевке меня отправили на море. Я уже в самолете понял, что происходит что-то не то. Туристы, которые летели вместе со мной, разговаривали только на тему секса», - отметил он.

Зверев заявил, что попал в один отель с этими туристами, и там выяснилось, что ему продали «настоящий секс-тур». «У меня стены всю ночь ходуном ходили, а люстра, я думал, просто разрушится. Особенно сильно орал мужик сверху. Такое ощущение, что его жарил кто-то очень жестко. Как я дожил до утра, одному богу известно», - добавил 53-летний стилист.

По его словам, он «стал заложником секс-туристов», поэтому потребовал от администрации отеля заселить его в другой номер. Через час его отвезли «в роскошный отель с огромным холлом». «Но вокруг – ни одной живой души. Только на третий день вывезли на коляске какую-то миллионершу. Оказалось, что ей сто два года. Вот так мы и отдыхали: я, она и прислуга», - заключил он.