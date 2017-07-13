Как СМИ гадали, кто был с Путиным в автомобиле во время поездки на Валаам

Путин 11 июля приехал на Валаам за рулем автомобиля Mercedes ML. При этом в машине он был не один, а в сопровождении неизвестного спутника или спутницы. Видео, опубликованное телеканалом «Звезда» , демонстрирует, как Путин выходит из машины и открывает заднюю левую дверь. В кадр попала рука сидевшего на заднем сидении человека. Эта рука указала Путину в сторону, после чего президент закрыл дверь и ушел. На коленях у неизвестного пассажира была красная сумка.

По версии «Дождя» , глава государства собирался подать руку пассажиру, чтобы помочь выйти из машины, или забрать пиджак, который, как видно, он позже надел. Также телеканал предположил, что в машине сидела женщина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в машине находился человек, относящийся к обеспечению безопасности главы государства.

«Вряд ли это был сотрудник безопасности. Это самое простое объяснение, которое можно было бы озвучить. По протоколу сотрудник службы безопасности никогда не должен сидеть сзади: он должен находиться рядом с охраняемым лицом, желательно впереди, чтобы при необходимости движения его не были скованы», - заявил «МК» генерал-майор ФСО в отставке Борис Ратников.

Историк спецслужб Олег Хлобустов предположил, что это был водолаз в гидрокостюме, который на Валааме должен был бы сопровождать катер с президентом.