Главные события у вас в почте
Как СМИ гадали, кто был с Путиным в автомобиле во время поездки на Валаам
Опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты не поверили, что на заднем сидении машины президента РФ Владимира Путина во время поездки на Валаам находился сотрудник службы безопасности. По их мнению, версии об офицере ФСО противоречат яркая одежда и занятое в автомобиле место.
Путин 11 июля приехал на Валаам за рулем автомобиля Mercedes ML. При этом в машине он был не один, а в сопровождении неизвестного спутника или спутницы. Видео, опубликованное телеканалом «Звезда», демонстрирует, как Путин выходит из машины и открывает заднюю левую дверь. В кадр попала рука сидевшего на заднем сидении человека. Эта рука указала Путину в сторону, после чего президент закрыл дверь и ушел. На коленях у неизвестного пассажира была красная сумка.
По версии «Дождя», глава государства собирался подать руку пассажиру, чтобы помочь выйти из машины, или забрать пиджак, который, как видно, он позже надел. Также телеканал предположил, что в машине сидела женщина.
"Радио Свобода" заявило, что в машине находился глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он якобы предпочитает сидеть позади водителя.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в машине находился человек, относящийся к обеспечению безопасности главы государства.
«Вряд ли это был сотрудник безопасности. Это самое простое объяснение, которое можно было бы озвучить. По протоколу сотрудник службы безопасности никогда не должен сидеть сзади: он должен находиться рядом с охраняемым лицом, желательно впереди, чтобы при необходимости движения его не были скованы», - заявил «МК» генерал-майор ФСО в отставке Борис Ратников.
Историк спецслужб Олег Хлобустов предположил, что это был водолаз в гидрокостюме, который на Валааме должен был бы сопровождать катер с президентом.
Оставить комментарий