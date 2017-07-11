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На видео попали последние минуты жизни «офисного стрелка»
Камеры видеонаблюдения зафиксировали события, которые предшествовали стрельбе в торговом центре на Алтуфьевском шоссе. Кадры опубликовал Telegram-канал ШОТ.
На них запечатлены последние минуты жизни «офисного стрелка» и его жертвы. Запись демонстрирует, как мужчина поднимается в офис. Через несколько минут туда приходит женщина, между ними происходит ссора. Затем прозвучали выстрелы, и дверь открылась из-за падающего тела.
Одиннадцатого июля в офисном здании на северо-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу, в результате чего погибла женщина. В Следственном комитете заявили, что по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, мужчина произвел серию выстрелов, затем покончил жизнь самоубийством.
СМИ сообщили, что стрелок был бывшим сотрудником ГИБДД, имел звание полковника.
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