Больной раком Хворостовский теряет зрение

В Сети появились новые фотографии всемирно известного оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского . На одном из снимков артист позирует в очках.

На днях Дмитрий Хворостовский вместе с супругой Флоранс отметили семейные праздники. Вначале был день рождения у их сына Максима, а чуть позже – дочери Нины. Трогательными фотографиями поделилась жена Хворостовского, опубликовав снимки на своей страничке в социальной сети Instagram.

"С днем рождения, мой "маленький" мальчик! (Уже совсем не маленький!) Мы любим тебя безмерно!" – написала Флоранс к фотографии, на которой запечатлена вместе с Максимом. Здесь же есть снимок, где заснят и Дмитрий Хворостовский.

В борьбе с болезнью всемирно известный баритон сильно постарел и выглядит весьма усталым, однако не теряет присутствия дух – на фото он счастливо улыбается, обнимая любимого сына.

Наиболее свежей фотографией в аккаунте Флоранс является снимок, на котором позируют Дмитрий и их дочь Нина. На днях девочке исполнилось десять лет. "Поздравляю с десятилетием, наша принцесса!!! Мы тебя любим бесконечно!!!" – подписала трогательный кадр Флоранс.

Интересно, что на фотографии Хворостовский запечатлен в очках на лице. Как подметили пользователи Сети, опухоль мозга, с которой на протяжении нескольких месяцев борется исполнитель, могла негативно сказаться на зрении Дмитрия.

Напомним, Хворостовский страдает от опухоли мозга с 2015 года. По некоторым данным, в последний раз исполнителя госпитализировали в декабре 2016-го: тогда он слег с пневмонией. Для прохождения лечения певец был вынужден отменить несколько выступлений. В конце сентября 2015 года исполнитель возобновил концертную деятельность. Хворостовский прошел ряд курсов химиотерапии, однако победить заболевание до сих пор не удалось.