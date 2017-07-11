Потерпел катастрофу военный самолет США, 16 человек погибли

Военно-транспортный самолет C-130 разбился в американском штате Миссисипи.

В катастрофе погибли 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу. Самолет производства корпорации Lockheed Martin разбился на границе округов Санфлауэр и Лефлор.

При ударе о землю C-130 загорелся. Пожарные расчеты и полиция уже прибыли на место ЧП.

По предварительным данным, самолет вылетел из Мемфиса. О причинах и обстоятельствах аварии пока не сообщается.