При пожаре в московском ТЦ «РИО» пострадали более 20 человек

В результате пожара в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве пострадали более 20 человек, в том числе по меньшей мере двое детей. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, площадь пожара составила 50 квадратных метров. «Из-за того, что очаг загорания находился в текстильном магазине, образовалась много дыма, и всем госпитализированным врачи ставят диагноз "отравление продуктами горения". Тяжелых пострадавших пока нет — эвакуация была проведена своевременно. На месте происшествия уже приступила к работе следственно-оперативная группа, однако решения о возбуждении уголовного дела пока нет», — рассказал наш собеседник.

Он добавил, что, по состоянию на 19:45, в больницы доставлены 11 человек, в том числе двое детей, но это не означает, что все они будут оставлены в стационаре после оказания первой помощи. По меньшей мере 10 человек получили медицинскую помощь на месте и отправились домой.

В столичном департаменте по делам Гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что к горящему ТЦ вылетел вертолет московского авиационного центра, он занимается эвакуацией пострадавших в НИИ Склифосовского.

Информация о пожаре поступила в городской Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 17:39 мск. По данным спасателей, на месте возникло сильное задымление. Возгорание, по данным СМИ, произошло на складе текстильной продукции, расположенном на цокольном этаже здания.