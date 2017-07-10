«Полуфейк ньюс»: Песков рассказал о мотоцикле Путина

Песков заявил, что новость о мотоцикле Путина – это «полуфейк ньюс». По словам пресс-секретаря, мотоциклы находятся в гараже особого назначения, но не принадлежат Путину. «В свое время Путин пробовал пару раз на таком ездить», - добавил Песков.

Во время посещения выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Путин рассказал, что у него есть мотоцикл Mitsubishi. Журналисты обратили внимание на то, что в налоговых декларациях Путина мотоцикл не значится.