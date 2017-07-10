Кремль принял к сведению информацию о массовой казни в Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению появившуюся в СМИ информацию о массовом расстреле жителей в Чечне, передает РИА "Новости".

"Да, мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет, мы приняли их к сведению, также мы приняли к сведению опровержения этой информации, которые были сделаны органами внутренних дел Чеченской республики", - сказал Песков.

По его словам, данная информация "носит достаточно анонимный характер, непонятны источники информации".

Ранее министр по национальной политике печати и информации республики Чечня Джамбулат Умаров заявил, что расследование "Новой газеты" о массовом расстреле десятков человек является ложью.

Накануне "Новая газета" опубликовала расследование, в котором говорилось, что в ночь на 26 января в Чечне расстреляли несколько десятков человек.