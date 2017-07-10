Жительница Севастополя до смерти закормила младенца манной кашей

В Севастополе перед судом предстанет женщина, закормившая до смерти своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

26-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

По данным следствия, в середине февраля врачи объяснили подсудимой, каким образом и чем следует кормить младенца, но она проигнорировала эти указания и давала ребенку манную кашу. Из-за этого 2 марта трехмесячная девочка умерла.

В ноябре прошлого года 26-летняя жительница Кемеровской области убила своего младенца, покормив его грудным молоком после выпитых двух литров пива. По данному факту также было возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности.