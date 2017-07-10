У Путина обнаружился незадекларированный мотоцикл

Президент сделал неожиданное признание у стенда Mitsubishi на выставке "Иннопром".

В разговоре с представителями японского бренда Владимир Путин сказал, что у него есть мотоцикл Mitsubishi, однако отметил, что он не такой, как на выставленный на стенде. "Я стараюсь на нем не ездить", - добавил президент.

Примечательно, что двухколесное транспортное средство не значится в сведениях об имуществе, доходах и расходах главы государства за последние три года. Согласно документам, президент владеет автомобилями ГАЗ М21 и "Нива", а также прицепом "Скиф".