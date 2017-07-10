В Китае после эвакуации снесло дом

Здание рухнуло в реку Дзечу в округе Джомбда в Тибете. Обрушение произошло из-за размывания фундамента. В результате крушения пострадавших нет, так как власти региона заблаговременно эвакуировали жителей. По данным властей КНР, оползни уничтожили 57,8 километра просёлочных дорог и 24 моста. В провинции Хунань на юго-востоке Китая из-за наводнений погибли, как минимум, 83 человека. Ливневые дожди в Китае не прекращаются с 22 июня.