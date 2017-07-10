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Над Балтикой самолет НАТО опасно сблизился с пассажирским А-321
В небе над Балтикой самолет-разведчик НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером А-321, летевшим из Хельсинки в Мюнхен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, это произошло в минувшие выходные в ста километрах от Калининграда. Экипаж А-321 доложил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом. Источник агентства утверждает, что самолет НАТО находился всего на 150 метров выше пассажирского воздушного судна.
По предварительным данным, принадлежащий одной из стран НАТО Boeing RIVET Joint с четырьмя реактивными двигателями был оснащен оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки.
В итоге самолеты благополучно разошлись благодаря усилиям экипажа.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пилоты альянса и России в большинстве случаев профессионально и безопасно выполняют операции в небе над Балтикой, где наблюдается «повышенная военная активность».
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